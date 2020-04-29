2020-04-29T16:28:05+03:00
Коронавирус Covid-19

В Челябинске бездомные самоизолировались в теплотрассах

Бродягам выдадут маски и продуктовые наборы
Ольга АНТОНОВА
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Без горячих обедом бродягам трудно.Без горячих обедом бродягам трудно.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Евгений Косовских, или Доктор Женя, помогающий бездомным, участвовал в брифинге губернатора Алексея Текслера по ситуации с распространением COVID-19

Руководитель проекта «Другая медицина» рассказал что его подопечные в пандемию самоизолировались в теплотрассах. И без благотворительных горячих обедов им трудно.

Нет у Доктора Жени денег на покупку масок для бездомных. Кроме того, из-за падения объемов пожертвований неравнодушных сотрудникам нечем выплачивать зарплату.

Как помочь бездомным во время пандемии коронавируса — основатель проекта «Другая Медицина» доктор Женя

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В швейно-трикотажной мастерской общественной организации «Рука об руку» шьют маски. Руководитель НКО Людмила Григорьева поставит Доктору Жене партию индивидуальных защитных средств. Но маленькой организации тоже трудно: нечем платить за аренду и услуги ЖКХ.

— Мы обеспечим сверх поставок «Руки об руку» не только организацию Евгения, но и другие социальные НКО, — сказал губернатор.

Глава региона заявил, что бездомных поддержат продуктовыми наборами из резервов благотворительных фондов.

Сотрудникам социальных НКО губернатор гарантировал выплату пособия по безработице с региональной доплатой.

Кроме того, для социальных НКО, которые работают в пандемию, обнулят ставку по упрощенной системе налогообложения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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