Экс-замгубернатора Курганской области задержали по подозрению в коррупции

29 Апр 2020 2020-04-29T17:42:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывшего первого замгубернатора и директора департамента агропромышленного комплекса Курганской области Сергея Пугина задержали по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как рассказали в пресс-службе регионального СК, еще во время работы на госслужбе в 2019 экс-чиновник подписал фиктивный акт о принятии выполненных работ по объектам строительства в селах Мальцево и Верхозино. Несмотря на то, что сами объекты не готовы до сих пор, деньги в размере 195 миллионов рублей, все равно были переданы подрядчику ООО «Мультипласт».

Сейчас вместе с Пугиным задержан также директор компании-подрядчика и экс-замглавы Щадринского района, где и происходило строительство, Вячеслав Рознин. Последнего обвиняют в хищении бюджетных средств. В их квартирах были обыски. На имущество бывшего замгубернатора наложен арест.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/776176" frameborder="0"></iframe> Задержан экс-замгубернатора Курганской области.Видео: СК по Курганской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU