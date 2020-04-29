Экс-замгубернатора Курганской области задержали по подозрению в коррупции
Бывшего первого замгубернатора и директора департамента агропромышленного комплекса Курганской области Сергея Пугина задержали по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.
Как рассказали в пресс-службе регионального СК, еще во время работы на госслужбе в 2019 экс-чиновник подписал фиктивный акт о принятии выполненных работ по объектам строительства в селах Мальцево и Верхозино. Несмотря на то, что сами объекты не готовы до сих пор, деньги в размере 195 миллионов рублей, все равно были переданы подрядчику ООО «Мультипласт».
Сейчас вместе с Пугиным задержан также директор компании-подрядчика и экс-замглавы Щадринского района, где и происходило строительство, Вячеслав Рознин. Последнего обвиняют в хищении бюджетных средств. В их квартирах были обыски. На имущество бывшего замгубернатора наложен арест.
Задержан экс-замгубернатора Курганской области.Видео: СК по Курганской области
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ИСТОЧНИК KP.RU