2020-04-29T17:42:07+03:00
Общество

Экс-замгубернатора Курганской области задержали по подозрению в коррупции

Ущерб от махинаций бывшего чиновника составил 195 млн рублей
Андрей МОСКВИЧЕВ
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В квартире экс-чиновника произошли обыски. Фото: пресс-служба Департамента агропромышленного комплекса Курганской областиВ квартире экс-чиновника произошли обыски. Фото: пресс-служба Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
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Бывшего первого замгубернатора и директора департамента агропромышленного комплекса Курганской области Сергея Пугина задержали по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как рассказали в пресс-службе регионального СК, еще во время работы на госслужбе в 2019 экс-чиновник подписал фиктивный акт о принятии выполненных работ по объектам строительства в селах Мальцево и Верхозино. Несмотря на то, что сами объекты не готовы до сих пор, деньги в размере 195 миллионов рублей, все равно были переданы подрядчику ООО «Мультипласт».

Сейчас вместе с Пугиным задержан также директор компании-подрядчика и экс-замглавы Щадринского района, где и происходило строительство, Вячеслав Рознин. Последнего обвиняют в хищении бюджетных средств. В их квартирах были обыски. На имущество бывшего замгубернатора наложен арест.

Задержан экс-замгубернатора Курганской области.Видео: СК по Курганской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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