В Челябинской области школьники устроили пожар у леса
Группа южноуральских подростков чуть не сожгли заказник в Красноармейском районе. Об этом рассказал замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.
Как рассказал чиновник, школьных вандалов нашли после того как в Бродоколмакском заказнике произошло два пожара. Из-за огня сгорело два гектара охраняемой территории. После этого специалисты ОГУ «Особо охраняемые природные территории» провели рейд, где нашли молодых поджигателей.
— Специалисты ОГУ «ООПТ» во время рейдового мероприятия обнаружили группу школьников, которые поджигали территорию сельскохозяйственного назначения. Пожар был оперативно потушен специалистами Главного управления лесами, до территории заказника он не дошел, — рассказал заместитель министра экологии Виталий Безруков.
Сейчас устанавливается сумма нанесенного подростками ущерба. После вычета отвечать за преступления школьников придется их родителям.
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ИСТОЧНИК KP.RU