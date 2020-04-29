В Челябинской области школьники устроили пожар у леса

29 Апр 2020 2020-04-29T18:17:21+03:00

Пожар чуть не добрался до заказника

Изменить размер текста: A A

Группа южноуральских подростков чуть не сожгли заказник в Красноармейском районе. Об этом рассказал замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Как рассказал чиновник, школьных вандалов нашли после того как в Бродоколмакском заказнике произошло два пожара. Из-за огня сгорело два гектара охраняемой территории. После этого специалисты ОГУ «Особо охраняемые природные территории» провели рейд, где нашли молодых поджигателей.

— Специалисты ОГУ «ООПТ» во время рейдового мероприятия обнаружили группу школьников, которые поджигали территорию сельскохозяйственного назначения. Пожар был оперативно потушен специалистами Главного управления лесами, до территории заказника он не дошел, — рассказал заместитель министра экологии Виталий Безруков.

Сейчас устанавливается сумма нанесенного подростками ущерба. После вычета отвечать за преступления школьников придется их родителям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU