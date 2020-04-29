2020-04-29T18:17:21+03:00
Происшествия

В Челябинской области школьники устроили пожар у леса

Пожар чуть не добрался до заказника
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
На территории заказника сгорело два гектара. Фото: Виталий Безруков, TelegramНа территории заказника сгорело два гектара. Фото: Виталий Безруков, Telegram
Изменить размер текста:

Группа южноуральских подростков чуть не сожгли заказник в Красноармейском районе. Об этом рассказал замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Как рассказал чиновник, школьных вандалов нашли после того как в Бродоколмакском заказнике произошло два пожара. Из-за огня сгорело два гектара охраняемой территории. После этого специалисты ОГУ «Особо охраняемые природные территории» провели рейд, где нашли молодых поджигателей.

— Специалисты ОГУ «ООПТ» во время рейдового мероприятия обнаружили группу школьников, которые поджигали территорию сельскохозяйственного назначения. Пожар был оперативно потушен специалистами Главного управления лесами, до территории заказника он не дошел, — рассказал заместитель министра экологии Виталий Безруков.

Сейчас устанавливается сумма нанесенного подростками ущерба. После вычета отвечать за преступления школьников придется их родителям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владельца челябинского фитнес-клуба, который стоял с пикетом у здания правительства, вызвали в полицию
Коронавирус не помеха: в Челябинске продолжается реконструкция аэропорта
В Челябинской области школьники устроили пожар у леса
Экс-замгубернатора Курганской области задержали по подозрению в коррупции
В Челябинске бездомные самоизолировались в теплотрассах
В Челябинской области прогнозируют увеличение безработицы в два раза
Когда садоводам в Челябинске выезжать в сады автобусами
Банк УРАЛСИБ запустил ипотеку с господдержкой со ставкой 6,5%
Грозит в Челябинске госпитализация больным с бессимптомным течением COVID-19
Прикованная к кровати пенсионерка из челябинского СНТ осталась без электричества
В Челябинске закупили уборочную технику на 40 миллионов рублей
Коронавирус подтвердили у сотрудников минздрава Челябинской области
Алексей Текслер о коронавирусе в Челябинской области: «Больше половины заболевших не имеют симптомов»
Челябинские рестораны пожаловались антимонопольщикам на агрегаторы доставок
Из-за вспышки коронавируса в Златоусте установили блокпосты и ввели масочный режим