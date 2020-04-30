2020-04-30T09:32:20+03:00
Общество

ГК ВТБ Лизинг в первом квартале нарастил чистую прибыль на треть

В первом квартале 2020 года чистая прибыль группы превысила 3,5 миллиарда рублей
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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Согласно консолидированной отчетности ГК ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ), в первом квартале 2020 г. чистая прибыль группы превысила 3,5 млрд рублей, что на 29% больше аналогичного показателя предыдущего года. Компания продемонстрировала рост во всех ключевых финансовых показателях деятельности.

Чистые инвестиции в лизинг выросли на 21%, до 446,3 млрд рублей. Выручка увеличилась на 5%, до 14,5 млрд рублей. По итогам первого квартала 2020 года объем нового бизнеса ВТБ Лизинг вырос на 47%, до 23,9 млрд рублей. Лизингодатель заключил 5,9 тысяч новых договоров на общую сумму 38 млрд рублей, что на 39% больше, чем годом ранее. Количество клиентов компании превысило 28,4 тысяч юридических лиц.

Ключевыми драйверами развития бизнеса группы стали легковой и грузовой автотранспорт (43% нового бизнеса), железнодорожная (36%) и спецтехника (17%). Основная часть нового бизнеса ВТБ Лизинг пришлась на Москву (41%), Санкт-Петербург (16%) и Центральный федеральный округ (12%).

"Такого результата нам удалось добиться за счет постоянного совершенствования продуктовой линейки и подходов в работе с клиентами, разработки новых решений в реализации сделок и дополнительной настройки внутренних бизнес-процессов. Первый квартал был успешным с точки зрения выполнения планов, которые мы перед собой поставили, он позволил сформировать базу для прохождения того непростого времени, в котором сейчас находится отрасль и экономика в целом. Тем не менее, в сегодняшней ситуации лизинг может стать эффективным инструментом оптимизации затрат бизнеса. В условиях турбулентности мы готовы предложить дополнительные способы управления расходами и надеемся на рост спроса со стороны российских компаний", - прокомментировал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

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