2020-04-29T19:44:14+03:00
Общество

Владельца челябинского фитнес-клуба, который стоял с пикетом у здания правительства, вызвали в полицию

По мнению предпринимателя, законных оснований для этого не было
Андрей МОСКВИЧЕВ
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По мнению предпринимателя, в спортзалах можно организовать работу без риска распространения коронавирусаПо мнению предпринимателя, в спортзалах можно организовать работу без риска распространения коронавируса
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Владельца челябинского фитнес-клуба Х-pride Владимира Филя вызвали в полицию после пикета у правительства области. Предприниматель хотел своим поступком привлечь внимание к финансовым проблемам предпринимателей из-за режима самоизоляции.

— Я решил донести до правительства свои идеи о том, как можно организовать работу фитнес-центров. Само здание было закрыто, но благодаря пикету, из него вышла сотрудница, которая приняла у меня заявление. А этим же вечером мне позвонили и попросили прийти в полицию, чтобы объяснить почему я проводил пикет, — рассказал Филь.

В самом отделении владельцу клуба пришлось провести несколько часов, после чего его отпустили. Там же предприниматель объяснил, что пикет проводился исключительно чтобы передать свои предложения по работе фитнес-центров правительству.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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