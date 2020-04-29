Владельца челябинского фитнес-клуба, который стоял с пикетом у здания правительства, вызвали в полицию
Владельца челябинского фитнес-клуба Х-pride Владимира Филя вызвали в полицию после пикета у правительства области. Предприниматель хотел своим поступком привлечь внимание к финансовым проблемам предпринимателей из-за режима самоизоляции.
— Я решил донести до правительства свои идеи о том, как можно организовать работу фитнес-центров. Само здание было закрыто, но благодаря пикету, из него вышла сотрудница, которая приняла у меня заявление. А этим же вечером мне позвонили и попросили прийти в полицию, чтобы объяснить почему я проводил пикет, — рассказал Филь.
В самом отделении владельцу клуба пришлось провести несколько часов, после чего его отпустили. Там же предприниматель объяснил, что пикет проводился исключительно чтобы передать свои предложения по работе фитнес-центров правительству.
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ИСТОЧНИК KP.RU