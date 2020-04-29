2020-04-29T20:46:41+03:00
Общество

МегаФон запустил тарифы для удаленной работы без ограничения трафика

Такие тарифы позволяют обеспечить доступ в интернет, сопоставимый с проводными сетями
Поделиться:
Изменить размер текста:

МегаФон запустил специальную линейку тарифов передачи данных для тех, кто в условиях самоизоляции работает удаленно и не может пользоваться домашним интернетом. Тарифы без ограничения скорости позволяют обеспечить доступ в интернет, сопоставимый с проводными сетями.

За последние несколько недель продажи модемов и роутеров в магазинах МегаФон Ритейл выросли в четыре раза. Клиенты, переходя на удаленный режим работы, ощутили перегрузку фиксированных сетей, а многие предпочитают уехать за город, где может не быть фиксированного домашнего интернета.

— Мы видим, как меняются потребности наших абонентов в текущих непривычных условиях, и предлагаем новую линейку тарифов передачи данных. Честный безлимит без ограничения скорости позволяет обеспечить доступ в интернет, сопоставимый с проводными сетями, для полноценной удаленной работы дома или на даче. А для тех, кто выезжает за город только на выходные, но должен быть на связи, мы разработали отдельный тариф с оплатой только за дни пользования интернетом, — отмечает Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФона.

Тариф с безлимитным интернетом для модемов и роутеров «Закачайся! В любой момент» позволяет оплачивать только те дни, когда он действительно нужен. «Закачайся! На полную» включает безлимитный интернет без ограничений скорости — максимальный пакет для удаленной работы в любой сфере. Для тех, кто использует интернет чаще всего для общения в соцсетях, онлайн-покупок и интернет-серфинга, разработан недорогой тариф «Закачайся! Легко» на скорости до 4 Мбит/с — трафик при этом не ограничен.

Безлимитный интернет действует не только в домашнем регионе, но и в поездках по России. Во всех тарифных планах действует бесплатная опция «МегаФон Защита», исключающая нежелательные платные подписки в сети. Тарифы доступны для подключения до 1 июля.Новую сим-карту с тарифом «Закачайся!» можно купить в салонах или в интернет-магазине shop.megafon.ru, а также на новый тариф можно перейти в Личном кабинете, если вы уже абонент МегаФона.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МегаФон запустил тарифы для удаленной работы без ограничения трафика
Владельца челябинского фитнес-клуба, который стоял с пикетом у здания правительства, вызвали в полицию
Коронавирус не помеха: в Челябинске продолжается реконструкция аэропорта
В Челябинской области школьники устроили пожар у леса
Экс-замгубернатора Курганской области задержали по подозрению в коррупции
В Челябинске бездомные самоизолировались в теплотрассах
В Челябинской области прогнозируют увеличение безработицы в два раза
Когда садоводам в Челябинске выезжать в сады автобусами
Банк УРАЛСИБ запустил ипотеку с господдержкой со ставкой 6,5%
Грозит в Челябинске госпитализация больным с бессимптомным течением COVID-19
Прикованная к кровати пенсионерка из челябинского СНТ осталась без электричества
В Челябинске закупили уборочную технику на 40 миллионов рублей
Коронавирус подтвердили у сотрудников минздрава Челябинской области
Алексей Текслер о коронавирусе в Челябинской области: «Больше половины заболевших не имеют симптомов»
Челябинские рестораны пожаловались антимонопольщикам на агрегаторы доставок
Из-за вспышки коронавируса в Златоусте установили блокпосты и ввели масочный режим