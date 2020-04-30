Город засыпает, просыпается бизнес: житель Магнитогорска пожаловался на незаконно работающий ночной клуб
Владельцы увеселительных заведений, видимо, решили: если работать по ночам, то надзорные ведомства об этом не узнают.
— В Магнитогорске на ул. Советской Армии есть ночной клуб, который работает. Там собираются компании, курят кальяны. Зайти туда можно по звонку. Открывается после полуночи, когда все проверяющие инстанции уже спят, — анонимно пожаловался местный житель в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.
Но подписчики паблика раскритиковали не владельца увеселительного заведения, нарушающего постановление президента, а автора поста.
— Очередной стукач! Не прошел фейс-контроль в ночной клуб и решил пожаловаться? — комментируют горожане.
И лишь только некоторые интернет-пользователи напоминают о том, что сейчас ни в коем случае нельзя посещать подобные места, если вам дорого свое здоровье.
Напомним, недавно житель Магнитогорска с осуждением рассказал о баре, который проводит вечеринки для молодежи.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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