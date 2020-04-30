2020-04-30T06:46:55+03:00
Общество

Посылки и письма на почтах Челябинска решили хранить по 60 дней

До пандемии они ждали своих получателей лишь в течение месяца
Лидия ПЕСКОВА
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Посылки и письма теперь хранят дольше.Посылки и письма теперь хранят дольше.Фото: Иван МАКЕЕВ
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«Почта России» временно продлила срок хранения отправлений до 60 дней. Такое решение принято из-за режима самоизоляции, во время которого некоторые получатели опасаются приходить на почту.

— Новые правила не распространяются на «судебные» и «административные» отправления. Их, как и раньше, необходимо получить в течение 7 дней, — сообщает пресс-служба Челябинского филиала «Почты России».

Во время пандемии «Почта России» просит клиентов не посещать почтовые отделения без крайней необходимости. На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги.

Оплаченные на сайте посылки можно сдать без очереди. Пенсии, пособия и социальные выплаты почтальоны доставляют на дом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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