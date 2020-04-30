Прикованную к кровати пенсионерку, живущую в СНТ, навестит прокуратура

30 Апр 2020 2020-04-30T07:19:36+03:00

Пенсионерка осталась без света - в холоде и голодной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Близкие женщины жалуются на то, что их мама осталась без электричества по вине правления сада

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Прокуратура проверит рассказанную КП-Челябинск историю 82-летней женщины-инвалида, которая живет в садовом домике без света, воды и тепла из-за чужих долгов.

— Женщина проживает в доме, который расположен на территории садового некоммерческого товарищества. Дом отключен от подачи электроэнергии ресурсоснабжающей организацией из-за долгов правления СНТ. Прокуратура даст оценку обоснованности прекращения подачи электроэнергии и действиям должностных лиц энергосбытовой компании, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, прикованная к кровати пенсионерка живет в челябинском СНТ «Полет-2». После отключения электричества она осталась без воды и отопления. Даже плита дома электрическая и готовить пищу просто не на чем. Электричество отключили за неуплату во всем СНТ. При этом свои счета женщина всегда оплачивает исправно.

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ИСТОЧНИК KP.RU