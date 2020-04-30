2020-04-30T07:17:17+03:00
Общество

На майских праздниках в Челябинск придет лето

Погода словно издевается над горожанами, оказавшимися в режиме самоизоляции
Ирина КАРЕЛИНА
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На майских праздниках в Челябинск придет летоНа майских праздниках в Челябинск придет летоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Такой теплой весны не было в Челябинске давно! Практически весь апрель столбик термометра днем не опускался ниже +15 градусов Цельсия. А порою и поднимался до +25. В мае будет еще теплее.

1 и 2 мая челябинский гидрометцентр обещает до +22 градусов Цельсия по области и +15 в самом Челябинске. Возможно, горожан заставят остаться дома в праздничные выходные не только режим самоизоляции, но и дожди.

Серьезное потепление, если верить федеральным синоптикам, ожидается с 6 мая. Столбик термометра поднимется до +22 градусов Цельсия не только на юге области, но и в Челябинске, и температура будет постепенно расти.

На 9 мая обещают сухую и солнечную погоду. А к 13 мая — даже невероятные +27. Но такие долгосрочные прогнозы нельзя считать точными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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