2020-04-30T08:06:50+03:00
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Задержан фотограф-истязатель львенка Симбы, спасенного в Челябинске

В Дагестане возбуждено уголовное дело
Инна КУМЕЙКО
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Симба поправляется.Симба поправляется.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Полицейские Дагестана задержали фотографа, подозреваемого в издевательствах над львенком Симбой. Как сообщил корреспонденту КП-Челябинск ветврач Карен Даллакян, он дает показания. Оперативность работы силовиков объясняется огромным общественным резонансом. Судьба львенка, искалеченного ради наживы фотографом, промышлявшим на сочинских пляжах, всколыхнула сотни тысяч людей.

В МВД Дагестана поступили отрытые обращения зоозащитников. Наш фонд «Спаси меня!» тоже отправил письмо силовикам республики, приложив ветеринарные документы с диагнозами и назначенным лечением, — говорит Карен Даллакян. — Фотограф живет в городе Джубга Краснодарского края.

Возбуждено уголовное дело. Фотограф признался, что работал с львенком, но отрицает издевательства: мол, зооволонтерам Дагестана он передал здоровое животное.

— Надеюсь, разбирательства по возбужденному уголовному делу не займут много времени. Кстати, подозреваемый сдал тех, кто незаконно продал ему хищника, — говорит ветврач.

А Симба идет на поправку: ходит и пытается бегать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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