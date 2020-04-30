После лечения искалеченных лебедей выпустили на волю в Челябинской области
Этой зимой фонд зоозащиты «Спаси меня» выхаживал искалеченных лебедей. На днях их выпустили на волю.
— Две птицы с инвалидностью и больше не могут летать: в них стреляли браконьеры. Один лебедь не смог отправиться в теплые края и на замершем пруду стал жертвой лис, — рассказала представитель фонда Кристина Высоцкая.
После реабилитации лебедей выпустили на пруд при храме Покрова Пресвятой Богородицы в Копейске. Руководитель фонда Карен Даллакян и настоятель церкви — отец Виктор договорились, что шипуны вернуться в излюбленный пруд.
— Наблюдение за лебедями приносит умиротворение и радость. Пернатые также чувствуют себя на этом пруду комфортно и в безопасности. Одна из пар — Зигфрид и Одетта даже свили в прошлом году гнездо, — говорит Кристина Высоцкая.
Птенцов у пары не было. Однако опыт реабилитации лебедей можно считать успешным.
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ИСТОЧНИК KP.RU