После лечения искалеченных лебедей выпустили на волю в Челябинской области

30 Апр 2020 2020-04-30T08:08:19+03:00

Сейчас на пруду живут две пары лебедей-шипунов. Фото: Кристина Высоцкая.

Птицы поправились и теперь обживают пруд при храме в Копейске

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Этой зимой фонд зоозащиты «Спаси меня» выхаживал искалеченных лебедей. На днях их выпустили на волю.

— Две птицы с инвалидностью и больше не могут летать: в них стреляли браконьеры. Один лебедь не смог отправиться в теплые края и на замершем пруду стал жертвой лис, — рассказала представитель фонда Кристина Высоцкая.

После реабилитации лебедей выпустили на пруд при храме Покрова Пресвятой Богородицы в Копейске. Руководитель фонда Карен Даллакян и настоятель церкви — отец Виктор договорились, что шипуны вернуться в излюбленный пруд.

— Наблюдение за лебедями приносит умиротворение и радость. Пернатые также чувствуют себя на этом пруду комфортно и в безопасности. Одна из пар — Зигфрид и Одетта даже свили в прошлом году гнездо, — говорит Кристина Высоцкая.

Птенцов у пары не было. Однако опыт реабилитации лебедей можно считать успешным.

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ИСТОЧНИК KP.RU