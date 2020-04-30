39-летний воспитанник челябинского хоккея Данис Зарипов останется в «Ак Барсе» еще на год

30 Апр 2020 2020-04-30T08:56:31+03:00

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Казанский «Ак Барс» объявил о подписании нового контракта с 39-летним форвардом Данисом Зариповым. Соглашение рассчитано на один год. Ранее пятикратный обладатель Кубка Гагарина запрашивал 100 млн рублей в год (без учета премий). Казанцы, вероятно учитывая экономический кризис, предлагали 40.

Агент хоккеиста даже рассматривал вариант подписания более выгодного контракта с «Трактором». Но Зарипов решил остаться в Казани, где, кстати, живет его семья, развивается собственный бизнес по производству хоккейного инвентаря. О сумме нового контракта не сообщается. Эксперты полагают, что Зарипов пошел на снижение зарплаты. Речь, скорее всего, идет о 50-60 млн рублей, но с хорошими премиальными.

— Скорее всего, соглашение Даниса с «Барсами» ниже суммы, которую просил его агент. Зарипов уже стал почти коренным казанцем. Вариант с «Трактором» мог обсуждаться только на уровне слухов, поскольку нынешний гендиректор клуба — партнер Даниса по бизнесу Иван Савин, — прокомментировал новое соглашение экс-директор ХК «Трактор», хоккейный эксперт Марк Винницкий.

Отметим, что с 2017 по 2019 годы Данис Зарипов получал по 130 млн рублей в год, плюс бонусы за победы, в прошлом сезоне – 100 млн. Точные данные о сумме нового контракта появятся позже на портале Центрального информационного бюро Континентальной хоккейной лиги.

КСТАТИ

Три года назад международная федерация хоккея обязала КХЛ на два года дисквалифицировать Зарипова за употребление запрещенных препаратов.

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ИСТОЧНИК KP.RU