2020-04-30T08:45:27+03:00
Общество

Студентам ЮУрГУ вручили наборы товаров первой необходимости

Иностранные студенты, оказавшимся в непростой жизненной ситуации в связи с пандемией, получили продукты питания и средства личной гигиены
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Студенты ЮУрГУ получили наборы продовольственных товаров, включающие продукты питания и средства личной гигиены.

Наборы с товарами волонтеры вуза раздавали иностранным студентам, оказавшимся в непростой жизненной ситуации в связи с пандемией.

— Нашим иностранцам сейчас сложнее всего. У некоторых из них родители лишились работы в связи с вирусной проблемой. ЮУрГУ старается поддерживать ребят, — говорит ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.

Контролирует непростую ситуацию, в которую попали студенты ЮУрГУ, председатель профкома ЮУрГУ Альберт Аминов.

— Мы заключили сотрудничество с компанией, которая доставила нам товары, а сегодня волонтеры занялись их комплектованием. Мы организовали встречи со студентами малыми группами и вручили наборы товаров. Добавлю, что подобные наборы получили и российские студенты.

Руководство университета отметило, что подобную помощь вуз продолжит оказывать ребятам по мере необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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