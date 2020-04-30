Студентам ЮУрГУ вручили наборы товаров первой необходимости
Студенты ЮУрГУ получили наборы продовольственных товаров, включающие продукты питания и средства личной гигиены.
Наборы с товарами волонтеры вуза раздавали иностранным студентам, оказавшимся в непростой жизненной ситуации в связи с пандемией.
— Нашим иностранцам сейчас сложнее всего. У некоторых из них родители лишились работы в связи с вирусной проблемой. ЮУрГУ старается поддерживать ребят, — говорит ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.
Контролирует непростую ситуацию, в которую попали студенты ЮУрГУ, председатель профкома ЮУрГУ Альберт Аминов.
— Мы заключили сотрудничество с компанией, которая доставила нам товары, а сегодня волонтеры занялись их комплектованием. Мы организовали встречи со студентами малыми группами и вручили наборы товаров. Добавлю, что подобные наборы получили и российские студенты.
Руководство университета отметило, что подобную помощь вуз продолжит оказывать ребятам по мере необходимости.
ИСТОЧНИК KP.RU