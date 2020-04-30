2020-04-30T08:57:54+03:00
Общество

«Мечел-Материалы» помогают ветеранам завода в период пандемии

Сотрудники развозят продукты пенсионерам и их семьям
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Компания «Мечел-Материалы» (входит в Группу «Мечел») оказывает помощь ветеранам предприятия в условиях борьбы с коронавирусом. Сотрудники организовали добровольный фонд помощи и вне рабочего времени развозят продукты пенсионерам и их семьям.

Руководство поддержало идею сотрудников и выделило средства на покупку продуктовых наборов.Заявки ветераны передают по телефону горячей линии, организованной на производстве. Визиты на дом волонтеры проводят в полной санитарной экипировке: масках, перчатках, стараясь свести контакт к минимуму.

— Некоторые ветераны не принимают продукты, но просят помочь другим способом: сходить в магазин, в аптеку за лекарствами, помочь с решением бытовых вопросов. Сотрудники всегда идут навстречу, никогда не отказываются, — комментирует генеральный директор ООО «Мечел-Материалы» Николай Пархомчук.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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