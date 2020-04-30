В Челябинской области назначен министр информационных технологий и связи

30 Апр 2020 2020-04-30T09:11:15+03:00

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О назначении губернатором Алексеем Текслером 47-летнего уроженца Челябинска Игоря Фетисова на пост министра информационных технологий и связи региона стало известно в четверг, 30 апреля.

Игорь Фетисов с 2010 года работает в министерстве информационных технологий и связи региона в должности заместителя министра. В феврале 2020 года постановлением Губернатора был назначен исполняющим обязанности министра. Пост освободился после того, как Алексей Козлов, возглавлявший министерство, пошел на повышение.

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Козлова замминистра строительства и ЖКХ РФ. Теперь он отвечает за цифровизацию огромной отрасли в масштабах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU