Священник попросил молиться за заболевших коронавирусом священнослужителей из Челябинской области

30 Апр 2020 2020-04-30T10:16:25+03:00

Один из них находится в тяжелом состоянии

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Священник Челябинской и Миасской епархии Алексей Егоров обратился к верующим в социальных сетях. Они призвал прихожан молиться за священнослужителей, так как у некоторых их них болезнь протекает в тяжелой форме.

— Прошу ваших молитв о скорейшем выздоровлении: митрополита Григория, протоиерея Владимира, протоиерея Олега, протоиерея Ярослава, иеромонаха Лаврентия, иерея Андрея, протодьякона Владимира, диакона Дионисия, Михаила, Илии, Татианы, Ольги, Алексия, Ольги, Юрия, Александра и всех, чьи имена ведает Сам Господь, — написал на своей личной странице в Facebook Егоров.

В Челябинской области со схожими симптомами болеют 16 человек, связанных с епархией, — священники и их близкие. У некоторых, как, к примеру, у митрополита Григория, болезнь записана как пневмония, у других как коронавирус.

По словам Егорова, в самом тяжелом состоянии сейчас находится клирик Свято-Симеоновского кафедрального собора иерей Андрей Григорьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU