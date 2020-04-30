«Душил, потом набросился с ножом»: жителя Челябинской области будут судить за попытку убить собаку

30 Апр 2020 2020-04-30T10:50:15+03:00

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39-летний житель Кусы пойдет под суд за жестокое обращение и попытку убить своего пса, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

— В марте этого года, находясь дома в алкогольном опьянении, из личной неприязни он пытался задушить свою собаку. А потом на улице продолжил задуманное и набросился на собаку с ножом, — уточняют подробности в ведомстве.

Мужчину остановили прохожие. Собака выжила, тем не менее, ее хозяин идет под суд. Уголовное дело направили мировому судье.

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ИСТОЧНИК KP.RU