Заступилась за друга: жительница Челябинской области укусила полицейского

30 Апр 2020 2020-04-30T10:46:50+03:00

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Коркинский городской суд рассмотрит дело о нападении на полицейского. На скамье подсудимых — женщина. Ей грозит тюремное заключение.

Инцидент произошел в марте 2020 в поселке Первомайский. Сотрудники дорожно-постовой службы остановили подозрительный автомобиль. В машине ехала пьяная пара.

— Сидевший за рулем мужчина пустился бежать от сотрудников ДПС. Но его догнали, на руки мужчине надели наручники. Его подруга решила отбить товарища у полицейских. Женщина вышла из автомобиля, схватила полицейского за форменную одежду, укусила за руку и ударила по лицу. Да так, что у стража порядка появился синяк, — рассказали подробности этой истории в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

На нападавшую завели уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти». Уголовное дело направлено в суд. Агрессивной гражданке грозят пять лет заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU