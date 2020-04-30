Коронавирус пробрался в закрытый город Челябинской области
Первые зараженные коронавирусом появились в Озерске. Об этом стало известно в четверг, 30 апреля. До этого дня город считался чистым от COVID-19.
По данным администрации города, болезнь подтверждена у трех человек — гражданской женщины и двух военных.
— Оба военнослужащих озерской дивизии недавно вернулись из командировки в Подмосковье. Один из них находится в самом Озерке, а второй — в поселке Новогорный.
Инфицированные и контактировавшие с ними лица изолированы. У всех заболевших болезнь протекает без симптомов.
На утро 30 апреля в Челябинской области подтверждены 547 случаев коронавируса, за минувшие сутки диагноз поставлен 48-ми южноуральцам. На лечении остается 481 человек, четверо умерли.
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ИСТОЧНИК KP.RU