Челябинский «Трактор» расстался с Артемом Бородкиным
30 апреля в КХЛ у ряда игроков заканчивается контракты. Клубы, а ранее еще и агенты хоккеистов уже начали объявлять о разрыве или продлении контрактов. Так, ХК «Трактор» официально объявил о том, что клуб не будет продлевать контракт с защитником команды, воспитанником челябинского хоккея Артемом Бородкиным, игравшим за «медведей» на протяжении семи сезонов — 397 матчей, 48 (15+33) очков.
— Хоккейный клуб «Трактор» благодарит Артема Бородкина за его вклад и многолетний труд, а также высокий профессионализм, желаем здоровья, удачи на льду и за его пределами! — сообщили в пресс-службе клуба черно-белых.
Ходят слухи, что Бородкин намерен подписать соглашение с подмосковным «Витязем».
Ранее стало известно, что «Трактор» не намерен продлевать контракты, как минимум с семью игроками, в числе которых «старожилы» Антон Глинкин и Андрей Попов. А также голкипер Станислав Галимов.
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ИСТОЧНИК KP.RU