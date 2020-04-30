Челябинский «Трактор» расстался с Артемом Бородкиным

30 Апр 2020 2020-04-30T11:05:31+03:00

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30 апреля в КХЛ у ряда игроков заканчивается контракты. Клубы, а ранее еще и агенты хоккеистов уже начали объявлять о разрыве или продлении контрактов. Так, ХК «Трактор» официально объявил о том, что клуб не будет продлевать контракт с защитником команды, воспитанником челябинского хоккея Артемом Бородкиным, игравшим за «медведей» на протяжении семи сезонов — 397 матчей, 48 (15+33) очков.

— Хоккейный клуб «Трактор» благодарит Артема Бородкина за его вклад и многолетний труд, а также высокий профессионализм, желаем здоровья, удачи на льду и за его пределами! — сообщили в пресс-службе клуба черно-белых.

Ходят слухи, что Бородкин намерен подписать соглашение с подмосковным «Витязем».

Ранее стало известно, что «Трактор» не намерен продлевать контракты, как минимум с семью игроками, в числе которых «старожилы» Антон Глинкин и Андрей Попов. А также голкипер Станислав Галимов.

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ИСТОЧНИК KP.RU