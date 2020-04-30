На одном из заводов Челябинска рабочих массово тестируют на COVID-19
Группа ЧТПЗ начала тестировать сотрудников на коронавирус. Это позволит вовремя выявлять скрытых больных и сократить угрозу распространения вируса, сообщает пресс-служба предприятия.
Анализы берут в здравпунктах Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов. Каждый день обследуют 120 человек. Это работники ключевых подразделений, охрана и сервисные организации, которые контактируют с большим количеством людей.
Уже в ближайшее время группа ЧТПЗ потратит на диагностику более 3,5 млн рублей. Для самих работников тесты бесплатные. Для исследования применяются тест-системы российского производства. Результаты известны уже через день.
Ранее на трубопрокатном заводе уже были случаи заражения коронавирусом.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU