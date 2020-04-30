На одном из заводов Челябинска рабочих массово тестируют на COVID-19

30 Апр 2020 2020-04-30T11:28:08+03:00

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Группа ЧТПЗ начала тестировать сотрудников на коронавирус. Это позволит вовремя выявлять скрытых больных и сократить угрозу распространения вируса, сообщает пресс-служба предприятия.

Анализы берут в здравпунктах Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов. Каждый день обследуют 120 человек. Это работники ключевых подразделений, охрана и сервисные организации, которые контактируют с большим количеством людей.

Уже в ближайшее время группа ЧТПЗ потратит на диагностику более 3,5 млн рублей. Для самих работников тесты бесплатные. Для исследования применяются тест-системы российского производства. Результаты известны уже через день.

Ранее на трубопрокатном заводе уже были случаи заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU