2020-04-30T11:18:42+03:00
Общество

Власти Челябинска призвали приюты для животных и НКО, пострадавшие от ситуации с коронавирусом, обращаться за помощью

Уже оказали помощь бездомным людям и конному клубу
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал НКО, оказавшиеся в тяжелом финансовом положении из-за карантина, обращаться за помощью в профильные министерства. По мнению общественников, что южноуральские власти задают тренд на поддержку НКО. Как уточняет городской телеграм-канал «Челябушка», правительство предложило пострадавшим от кризиса приютам с животными подать заявки на оказание помощи в минсельхоз. Уже оплачены и куплены корм и сено конноспортивному клубу «Гармония».

— Кроме сельхозведомства субсидии возможны и по линии минэкологии — за их счет, в том числе, живет знаменитый приют «Спаси меня» Карена Даллакяна, — продолжают авторы «Челябушки». — Также губернатор Алексей Текслер пообещал поддержать НКО «Другая медицина» с Евгением Косовских во главе. Доктор Женя и до всей этой кутерьмы с ковидом лечил челябинских бездомных, однако сейчас ситуация обострилась донельзя. Самоизолировавшихся бродяг представить можно с трудом, места их обитания — теплотрассы, подвалы, чердаки, а зачастую они спят прямо на улицах. Алексей Текслер распорядился помочь бездомным продуктами и СИЗами.

Общественники отмечают, что именно ситуация с коронавирусом спровоцировала появление новых мер поддержки НКО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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