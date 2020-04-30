Во время строительства центра шорт-трека в бору Челябинска пропали 65 млн рублей

30 Апр 2020 2020-04-30T11:43:19+03:00

Чиновники заплатили за работу и за оборудование, которых не было. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при строительстве центра шорт-трека при ледовом дворце «Уральская молния» в городском бору.

— По предварительным данным, в период 2018-2019 годов должностные лица областного минстроя и ОГКУ «Челябоблинвестстрой» вышли за пределы должностных полномочий и оплатили невыполненные работы, а также фактически не поставленное на объект оборудование. Ущерб бюджету составил 65 млн рублей, — сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

Преступление выявлено прокуратурой совместно с Контрольно-счетной палатой Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU