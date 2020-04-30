Во время строительства центра шорт-трека в бору Челябинска пропали 65 млн рублей
В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при строительстве центра шорт-трека при ледовом дворце «Уральская молния» в городском бору.
— По предварительным данным, в период 2018-2019 годов должностные лица областного минстроя и ОГКУ «Челябоблинвестстрой» вышли за пределы должностных полномочий и оплатили невыполненные работы, а также фактически не поставленное на объект оборудование. Ущерб бюджету составил 65 млн рублей, — сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.
Преступление выявлено прокуратурой совместно с Контрольно-счетной палатой Челябинской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU