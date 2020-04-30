Пассажиров без масок не пустят в садовый автобус в Челябинской области
Несмотря на режим массовой самоизоляции граждан, в Челябинске, Златоусте и в Магнитогорске запустят садовые маршруты. Они выйдут на линию уже в пятницу, 1 мая.
— В этом году будет работать 20 междугородных маршрутов: из них 15 следуют из Челябинска, пять — из Магнитогорска,езе один будет курсировать из Златоуста, — говорят в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.
Садоводов просят надевать защитные маски при посадке в автобус. Если у садовода нет маски, кондуктор имеет право не пустить человека в салон.
Вот полный список междугородних маршрутов. Помимо них, муниципалитеты запустят внутригородские садовые маршруты.
В Челябинске
102С — ДК «Строитель» — база отдыха «Автобусник».
103с — Теплотехнический институт — сад «Лесная поляна»
105с — ДК «Строитель» — сад «Узункуль»
106с — стадион «Мечел» — сад «Тимер»
107с — ул. Чичерина — сад «Кировский»
110с — ул. Чичерина — сад «Электрометаллург»
112с — ЖД вокзал — сад «Кузнец-3»
117с — ул. Чичерина — «Тракторосад-5»
119с — Теплотехнический институт — сад «Теплостроевец»
120с — ул. Чичерина — сад «Курчатовец»
121с — Областная больница — сад «Заречный»
128с — ул. Чичерина — сад «Кировский-2»
170с — Комсомольский проспект — сад «Электровозник»
198 — ул. Чистопольская — сад «Любитель»
131с — Областная больница — сад «Курчатовец»
В Златоусте
437с — «Машиностроитель» — сад «Уралдача»
В Магнитогорске
230с — вокзал — сад «Березовая роща»
277с — вокзал — сад «Газовик»
278с — вокзал — сад «Энергетик»
284с — вокзал — сад «Сабановка»
287с — вокзал — сад «Металлург-3»
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ИСТОЧНИК KP.RU