Пассажиров без масок не пустят в садовый автобус в Челябинской области

30 Апр 2020 2020-04-30T12:38:58+03:00

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Несмотря на режим массовой самоизоляции граждан, в Челябинске, Златоусте и в Магнитогорске запустят садовые маршруты. Они выйдут на линию уже в пятницу, 1 мая.

— В этом году будет работать 20 междугородных маршрутов: из них 15 следуют из Челябинска, пять — из Магнитогорска,езе один будет курсировать из Златоуста, — говорят в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Садоводов просят надевать защитные маски при посадке в автобус. Если у садовода нет маски, кондуктор имеет право не пустить человека в салон.

Вот полный список междугородних маршрутов. Помимо них, муниципалитеты запустят внутригородские садовые маршруты.

В Челябинске

102С — ДК «Строитель» — база отдыха «Автобусник».

103с — Теплотехнический институт — сад «Лесная поляна»

105с — ДК «Строитель» — сад «Узункуль»

106с — стадион «Мечел» — сад «Тимер»

107с — ул. Чичерина — сад «Кировский»

110с — ул. Чичерина — сад «Электрометаллург»

112с — ЖД вокзал — сад «Кузнец-3»

117с — ул. Чичерина — «Тракторосад-5»

119с — Теплотехнический институт — сад «Теплостроевец»

120с — ул. Чичерина — сад «Курчатовец»

121с — Областная больница — сад «Заречный»

128с — ул. Чичерина — сад «Кировский-2»

170с — Комсомольский проспект — сад «Электровозник»

198 — ул. Чистопольская — сад «Любитель»

131с — Областная больница — сад «Курчатовец»

В Златоусте

437с — «Машиностроитель» — сад «Уралдача»

В Магнитогорске

230с — вокзал — сад «Березовая роща»

277с — вокзал — сад «Газовик»

278с — вокзал — сад «Энергетик»

284с — вокзал — сад «Сабановка»

287с — вокзал — сад «Металлург-3»

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ИСТОЧНИК KP.RU