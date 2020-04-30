Сотрудники Ростехнадзора задержаны при получении взятки в Челябинске
Действующий сотрудник Ростехнадзора и бывший сотрудник ведомства задержаны 28 апреля при получении взятки. Деньги в размере 40 тысяч рублей они хотели присвоить за подписание разрешения на запуск газопровода.
— Подозреваемые были задержаны, когда представитель коммерческой организации пытался передать им взятку в размере 40 тысяч рублей за подписание разрешения на ввод в эксплуатацию газового трубопровода, — сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки» и «Посредничество во взяточничестве».
Задержание взяточников из Ростехнадзора в Челябинске.Видео: управление ФСБ по Челябинской области.
Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.
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ИСТОЧНИК KP.RU