Сотрудники Ростехнадзора задержаны при получении взятки в Челябинске

30 Апр 2020 2020-04-30T13:34:03+03:00

В конверте было 40 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мы узнали, за что им предлагали деньги

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Действующий сотрудник Ростехнадзора и бывший сотрудник ведомства задержаны 28 апреля при получении взятки. Деньги в размере 40 тысяч рублей они хотели присвоить за подписание разрешения на запуск газопровода.

— Подозреваемые были задержаны, когда представитель коммерческой организации пытался передать им взятку в размере 40 тысяч рублей за подписание разрешения на ввод в эксплуатацию газового трубопровода, — сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки» и «Посредничество во взяточничестве».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="800" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/776345" frameborder="0"></iframe> Задержание взяточников из Ростехнадзора в Челябинске.Видео: управление ФСБ по Челябинской области.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

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ИСТОЧНИК KP.RU