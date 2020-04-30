2020-04-30T14:05:28+03:00
Общество

Расторгнут договор на строительство мусорного полигона в Чишме и мусороперегрузочных станций в Челябинске

Эти объекты уже устарели и требуют обновленных проектов
Лидия ПЕСКОВА
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Вместо перегрузки мусора власти хотят наладить мусоросортировку.Вместо перегрузки мусора власти хотят наладить мусоросортировку.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Министерство экологии Челябинской области расторгает концессионное соглашение с АО «Управление отходами» по строительству мусорного полигона в Чишме и двух мусороперегрузочных станций в черте Челябинска.

— Решение принято по обоюдному согласию сторон. Оно вступит в силу 1 сентября. А до этого времени инвестор вернет области земельные участки и результаты изысканий, а министерство подготовит новую концепцию объектов, — рассказали в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

Отказ от строительства связан с тем, что проект полигона в Чешме устарел и требует обновления. К тому же власти области решили сделать упор на мусоросортировку и переработку отходов.

Земля вернется в областную казну, а позже ее предложат новому концессионеру. Полетаевский полигон также остается временным объектом и будет работать до тех пор, пока не будет исчерпана его мощность, после чего объект будет рекультивирован.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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