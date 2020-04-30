За походы в лес и костры на дачном участке начнут выписывать штрафы

30 Апр 2020 2020-04-30T14:33:34+03:00

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С ближайшей пятницы, 1 мая, в Челябинской области вводится особый противопожарный режим: вход в лес, разведение костров и выжигание сухой травы — под запретом.

— По области сложилась неблагоприятная пожароопасная обстановка. Кое-где уже активно горела трава. Иногда пожар переходил на лесные массивы. Виновником большинства возгораний был человек, — замечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Чрезвычайное ведомство напоминает, что во время действия особого противопожарного режима запрещено:

— посещать леса;

— разводить костры;

— выжигать сухую траву;

— сжигать мусор в лесу и в прилегающих к лесам населенным пунктам.

В это время советуют очистить дачные участки от горючих отходов и мусора, а также организовать патрули на территориях СНТ.

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ИСТОЧНИК KP.RU