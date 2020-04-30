За походы в лес и костры на дачном участке начнут выписывать штрафы
С ближайшей пятницы, 1 мая, в Челябинской области вводится особый противопожарный режим: вход в лес, разведение костров и выжигание сухой травы — под запретом.
— По области сложилась неблагоприятная пожароопасная обстановка. Кое-где уже активно горела трава. Иногда пожар переходил на лесные массивы. Виновником большинства возгораний был человек, — замечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
Чрезвычайное ведомство напоминает, что во время действия особого противопожарного режима запрещено:
— посещать леса;
— разводить костры;
— выжигать сухую траву;
— сжигать мусор в лесу и в прилегающих к лесам населенным пунктам.
В это время советуют очистить дачные участки от горючих отходов и мусора, а также организовать патрули на территориях СНТ.
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ИСТОЧНИК KP.RU