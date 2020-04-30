Переболевших коронавирусом просят сдать кровь для лечения тяжелых пациентов в Челябинске

30 Апр 2020 2020-04-30T16:31:31+03:00

Один донор плазмы спасает двух человек с тяжелой формой коронавируса. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В мае Челябинская областная станция переливания крови начнет принимать доноров крови, переболевших коронавирусом, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

— Считается, что излечившиеся пациенты победили болезнь именно потому, что их иммунная система научилась бороться с инфекцией, выработав антитела — специальные белки, нейтрализующие вирус. И это поможет победить COVID-19 пациентам с более тяжелой формой заболевания, — говорят в ведомстве.

Отмечается также, что плазма одного донора может спасти жизнь двум зараженным коронавирусом.

Инфографика: минздрав Челябинской области.

На каких условиях будут принимать кровь, пока не сообщается. Заинтересованных просят звонить по телефону Областной станции переливания крови 8 (351) 232-78-88.

Напомним, с начала пандемии в Челябинской области подтвердились 547 случаев заражения коронавирусом. Победили болезнь и выписаны из больницы 57 человек - они и могут сдать кровь.

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ИСТОЧНИК KP.RU