Один в лесу воин: лесник сам потушил пожар в Челябинской области

30 Апр 2020 2020-04-30T16:29:36+03:00

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Анатолий Арапов — начальник одного из участков Варламовского заказника в Чебаркульском районе. В среду, 29 апреля, он обходил свою территорию и заметил пожар.

— Инспектор вызвал пожарных, но медлить было нельзя. Он бросился на борьбу с огнем в одиночку. При помощи ранцевого огнетушителя Арапов смог потушить пожар до приезда сотрудников МЧС. От огня пострадало чуть меньше гектара леса, сам Анатолий не пострадал, — рассказали в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

Огонь прошелся по сухой траве, а деревья - целы. Фото: минэкологии области.

На этой неделе в Челябинской области объявлен особый противопожарный режим. Южноуральцм запрещено посещать лес, жечь траву на полях, а также сжигать сухостой и мусор на садовых участках.

За нарушение этих правил предусмотрены штрафы: до 4 тыс. рублей для граждан; до 30 тыс. рублей для должностных лиц и до 400 тыс. рублей для юрлиц. В этом году уже составлено больше 200 протоколов.

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ИСТОЧНИК KP.RU