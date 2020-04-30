2020-04-30T16:56:35+03:00
Общество

«Человек не пойдет в театр, он уже сходил в магазин»: директор челябинского театра рассказал о потерях из-за режима изоляции

Экономические потери могут продолжится даже после окончания пандемии
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Из-за режима уже срываются многие запланированные премьеры. Фото: culture.ruИз-за режима уже срываются многие запланированные премьеры. Фото: culture.ru
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«Месяц был тяжелым»: директор Челябинского государственного камерного драматического театра Илья Коломейский рассказал о потерях культурной сферы из-за режима самоизоляции. По мнению эксперта, проблемы могут продолжиться даже после окончания пандемии.

— Представители культуры так же несут существенные потери, являясь одной из наиболее пострадавших сфер. Это и возврат денег за уже купленные билеты, и упущенная выгода от продаж, и резкое изменение постановочных графиков, что может сказаться в последствии на невозможности реализовать заранее спланированные проекты, и потеря большого количества зрителя, которому будет просто не на что в новом сезоне идти в театр, потому что он уже сходил в продуктовый магазин, — цитирует Коломейского издание «Полит74».

В то же время эксперт отметил, что режим помогает достичь главного результата — сохранения жизней.

— Мы приобретаем навыки адаптации к изменившимся условиям жизни, что делает нас всех более выносливыми, как биологически, так и социально. Это, как раз, положительный фактор происходящих событий, — рассказал Коломейский.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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