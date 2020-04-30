Легендарный «Тополь Победы» посадили в Челябинске

30 Апр 2020 2020-04-30T17:06:05+03:00

Жители Челябинской области, кто находится на самоизоляции на своих садовых и дачных участках, могут поддержать идею

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Челябинск присоединился к федеральной акции «Тополь Победы»: в нашем городе посадили саженец легендарного дерева-долгожителя, уцелевшего в ходе Сталинградской битвы.

Волгоградский тополь — знаменитый на всю страну жизнеутверждающий символ победы, которому сегодня больше 100 лет. Оно пережило кровопролитную и опустошительную Сталинградскую битву, во время которой город был почти стерт с лица земли. Несмотря на то, что дерево сильно пострадало в ходе битвы, весной 1943 года, после освобождения города, оно вновь зацвело, символизируя победу жизни над смертью и войной. Для сохранения генотипа уникального тополя биологи вырастили саженцы из черенков дерева-героя. В этом году в честь 75-летия Победы, Челябинск первым принял росток легендарного тополя в «Саду Победы».

Жители Челябинской области, кто находится на самоизоляции на своих садовых и дачных участках, могут поддержать идею — посадить любые саженцы в честь воевавших и трудившихся в тылу родственников, поделиться фотографиями и историями своих близких в социальных сетях, используя хештег #чтобыпомнилаземля.

— Очень символично, что саженец легендарного тополя теперь есть и в Челябинске. Усилиями сотен тысяч южноуральцев, которые самоотверженно трудились на предприятиях в годы войны, производили и знаменитые танки Т-34, и «Катюши», обеспечивали фронт боевыми снарядами. Благодаря вкладу Танкограда Сталинград смог выдержать ту кровопролитную битву, а наша страна — одержать великую Победу. В знак памяти и благодарности всем южноуральцам, ушедшим на фронт и трудившимся в тылу, мы дарим городу это дерево. Надеюсь, жители Челябинска в скором времени смогут его увидеть, — комментирует директор ПАО «МТС» в Челябинской области Андрей Березной.

Ранее волонтерская акция «Тополь Победы» проходила в 2017 и 2018 годах в 32 регионах России. В этом году МТС подарит саженцы великого дерева еще десяти городам России от Калининграда до Камчатки.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU