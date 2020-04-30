Все в дом: челябинские таможеники передали медикам конфискованные средства защиты

30 Апр 2020 2020-04-30T17:29:14+03:00

В ближайшее время врачи получат еще 12 партий средств защиты Фото: Валентина ВАГАНОВА

За март и апрель было 14 попыток вывоза контрабанды в Казахстан

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700 тысяч рублей — именно столько стоит 14 партий контрабандных медицинских средств защиты, которые были выявлены челябинскими таможенниками. Теперь все товары передадут туда, где они будут нужнее всего — медикам ОКБ №2

Как рассказали пограничники, всего за март и апрель 2020 года на границах с Казахстаном было остановлено более 27 тонн запрещенных к вывозу медсредств. Среди них — 70 000 пар перчаток, 12 000 масок, около 1000 литров антисептических и дезинфицирующих средств весом 1,7 тонны.

С передачей средств в больницу помогает правительство Челябинской области и губернатор Алексей Текслер.

— Сегодня мы вручили только две партии из четырнадцати: перчатки, салфетки, бахилы, антисептические и дезинфицирующие средства. Всего 154 тысячи единиц. Остальные двенадцать партий будут направлены в больницу в ближайшее время, — рассказал зам начальника Челябинской таможни Евгений Мелехов.

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ИСТОЧНИК KP.RU