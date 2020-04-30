«Комсомолка» ищет лучших танкистов

30 Апр 2020 2020-04-30T18:05:09+03:00

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Знаете ли вы, что один из самых знаменитых американских актеров разъезжал во время войны на М47 Patton II? Или может быть вы знаете, кто из советских танкистов славится наибольшим количеством уничтоженных танков противника? А может быть вы в курсе, кто стал настоящим отцом самого знаменитого «Т-34»? Если да, то этот тест для вас.

Сайт KP.ru, совместно с компанией Wargaming, подготовили настоящее испытание для любителей бронетехники. Проверьте, насколько хорошо вы знаете историю танкостроения и получите свою заслуженную награду.

Тест «КП»: А какой вы танкист?

Проверьте, насколько хорошо вы знаете историю бронетехники и получите награду в World of Tanks (пройти тест)

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ИСТОЧНИК KP.RU