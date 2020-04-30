Пробили стену: челябинские клоуны развлекают онкобольных детей по видеосвязи

30 Апр 2020 2020-04-30T18:47:47+03:00

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Коронавирус не остановит развлечения: челябинские волонтеры продолжают развлекать онкобольных детей даже во время карантина. Клоунские представления раньше проходили вживую, но пандемия заставила перенести встречи в онлайн.

Как сообщает сайт hornews.com, раскрашенные волонтеры помогают фонду «Искорка». Сейчас таких клоунов десять. При этом, не у всех из них есть профильное образование. В этом им помогает актриса театра-студии «Манекен» Наталья Широкова.

— В отделении карантин длится уже с февраля. Сначала он был по гриппу, сейчас по коронавирусу. Ребята, которые там лежат, не видят никого, кроме врачей и мам, которые с ними находятся. Интернет — единственная связь с внешним миром, — говорит актриса.

Звонок заказывают родители детей. При этом, сейчас ребята и сами начинают звонить клоуном, что нередко приводит к неловким ситуациям.

— В одну из пятниц мне нужно было съездить в больницу. Смотрю — звонок по видеосвязи идет. Оказалось, ребенок звонит клоуну, а на мне ни носа, ни грима. Я быстро прячу лицо под платок и кричу смешным голосом: «Ой, я не готова, ой, позже перезвоню». На меня весь медперсонал больницы косился как на сумасшедшую, — рассказала Наталья.

Сейчас клоуны готовятся к расширению аудитории. Спрос на такие развлечения сейчас слишком большой: некоторые родители, чьи дети устали на изоляции, готовы платить волонтерам за звонок. Теперь же для них будут проводиться конференции в Zoom, а деньги пойдут в фонд «Искорка».

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ИСТОЧНИК KP.RU