2020-04-30T19:08:52+03:00
Общество

Врачи Челябинской области получат дополнительные выплаты от региона

За март деньги получили более 3 тысяч специалистов
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Некоторые специалисты получили также и федеральные выплатыНекоторые специалисты получили также и федеральные выплатыФото: Валентина ВАГАНОВА
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«Люди должны быть уверены, что их труд будет оценен»: Алексей Текслер рассказал о региональных мерах по поддержке медиков, работающих с больными коронавирусом. Некоторые специалисты будут получать доплату еще от федерального правительства.

По словам губернатора, за счет области увеличенную выплату получили более 3 тысяч врачей. При этом, благодаря поддержке от региона, доплаты получат сотрудники младшего медперсонала, медики и водители скорой помощи и другие.

— Информацию о дополнительных мерах поддержки, которые мы ввели сейчас, в период пандемии, также нужно максимально донести до людей, до медиков, чтобы не возникало лишнего психологического напряжения, чтобы люди были уверены, что их труд будет оценен, — рассказал Алексей Текслер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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