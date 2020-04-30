Врачи Челябинской области получат дополнительные выплаты от региона

30 Апр 2020 2020-04-30T19:08:52+03:00

За март деньги получили более 3 тысяч специалистов

Изменить размер текста: A A

«Люди должны быть уверены, что их труд будет оценен»: Алексей Текслер рассказал о региональных мерах по поддержке медиков, работающих с больными коронавирусом. Некоторые специалисты будут получать доплату еще от федерального правительства.

По словам губернатора, за счет области увеличенную выплату получили более 3 тысяч врачей. При этом, благодаря поддержке от региона, доплаты получат сотрудники младшего медперсонала, медики и водители скорой помощи и другие.

— Информацию о дополнительных мерах поддержки, которые мы ввели сейчас, в период пандемии, также нужно максимально донести до людей, до медиков, чтобы не возникало лишнего психологического напряжения, чтобы люди были уверены, что их труд будет оценен, — рассказал Алексей Текслер.

Репортаж из красной зоны: как лечат больных COVID-19 в «челябинской Коммунарке» 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Предприниматели Челябинской области получат по 15 тысяч рублей для сохранения рабочих мест. Получить выплаты можно будет до июня 2020 года (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU