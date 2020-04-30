2020-04-30T21:51:05+03:00
Спорт

Известный ресторатор стал одним из руководителей челябинского «Трактора»

Чем он будет заниматься
Алексей МИКУШИН
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Ждем от Сергея Якушевского креативных подходов к развитию клубаЖдем от Сергея Якушевского креативных подходов к развитию клубаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В ХК «Трактор» — новый заместитель гендиректора — Сергей Якушевский. Любопытно, что к профессиональному спорту новый сотрудник отношения не имеет.

Он больше известен как предприниматель в сфере общепита и развлечений. С его именем связаны популярные заведения Clock’s, Brut is Good, «Кабуки», «Гастроном 16». Не исключено, что такой креативный, нестандартный подход позволит эффективно решать вопросы развития клуба и всей его инфраструктуры.

Завершила работу в клубе медиаменеджер Елена Герасименко, руководившая пиар-службой. О своем увольнении и назначении Сергея Якушевского она сообщила в telegram-чате клуба для прессы.

— Я заканчиваю работу в ХК «Трактор» в качестве руководителя службы по связям с общественностью и СМИ. Спасибо всем, кто в этот непростой сезон был «За Трактор!» С глобальными идеями и проектами взаимодействия с клубом рекомендую обращаться к заместителю генерального директора по развитию Сергею Якушевскому, — писала Елена Герасименко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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