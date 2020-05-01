В группе боевиков, ликвидированных на Урале, был уроженец Челябинской области
В ночь на 30 апреля в садовом товариществе «Ручеек» в Екатеринбурге ликвидировали трех террористов, которые готовили серию взрывов. Среди убитых уроженец Снежинска 25-летний Александр Егоров, сообщает сайт ural.kp.ru.
По данным следствия, ВАЗ 2112 нашего земляка служил транспортом для террористов. В ночь операции автомобиль как раз был припаркован у садовой сторожки.
В сады силовики нагрянули около полуночи. Примерно в это же время жителей соседних домов попросили покинуть свои жилища. Переждать операцию их попросили в автобусе. Сначала боевикам предложили сдаться, но в ответ террористы открыли огонь. Тогда их ликвидировали. Все трое были сторонниками запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.
По версии следствия, завербовать в террористы погибших могли в мечетях или через соцсети, где есть особые чаты, в которых будущим террористам промывают мозги. Преступники арендовали дачный домик, раздобыли оружие, изготовили самодельное взрывное устройство.
Про Александра также известно, что в Екатеринбурге он учился на фармацевта, женился на своей однокурснице-мусульманке и остался там жить. Супруги воспитывали маленького ребенка.
Видео с места антитеррористической операции в Екатернибурге.На месте событий работает корреспондент "КП-Екатеринбург"Евгений Стоянов
ИСТОЧНИК KP.RU