Ночная погоня ГИБДД с искрами из-под колес попала на видео в Челябинске

1 Май 2020 2020-05-01T09:15:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь на пятницу, 1 мая, жители Челябинска стали свидетелями впечатляющей погони полицейских за нарушителем. Все случилось на улице Каслинской около полуночи.

— Нарушитель мчался на бешеной скорости. При торможении у него из-под колес летели искры. То ли проколол шину, то ли полиция его подстрелила. Когда он все-таки смог развернуться, автомобиль догнали патрульные, — рассказали КП-Челябинск очевидцы погони.

По словам наших читателей, служебных машин было так много, что они даже перегородили улицу. В результате другие автомобилисты не могли проехать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/776512" frameborder="0"></iframe> Ночная погоня на Каслинской в Челябинске.Видео: камеры "Интерсвязи".

Что же случилось ночью, расскаазили в полиции.

— Водитель 1988 года рождения не выполнил законное требование остановиться, поэтому сотрудникам ГИБДД пришлось преследовать нарушителя. Когда его все-таки остановили, выяснилось, что мужчина находится в алкогольном опьянении. На него составили несколько протоколов, которые будут переданы мировому судье, — рассказали КП-Челябинск в отделе пропаганды ГИБДД города.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU