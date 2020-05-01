Ночная погоня ГИБДД с искрами из-под колес попала на видео в Челябинске
В ночь на пятницу, 1 мая, жители Челябинска стали свидетелями впечатляющей погони полицейских за нарушителем. Все случилось на улице Каслинской около полуночи.
— Нарушитель мчался на бешеной скорости. При торможении у него из-под колес летели искры. То ли проколол шину, то ли полиция его подстрелила. Когда он все-таки смог развернуться, автомобиль догнали патрульные, — рассказали КП-Челябинск очевидцы погони.
По словам наших читателей, служебных машин было так много, что они даже перегородили улицу. В результате другие автомобилисты не могли проехать.
Ночная погоня на Каслинской в Челябинске.Видео: камеры "Интерсвязи".
Что же случилось ночью, расскаазили в полиции.
— Водитель 1988 года рождения не выполнил законное требование остановиться, поэтому сотрудникам ГИБДД пришлось преследовать нарушителя. Когда его все-таки остановили, выяснилось, что мужчина находится в алкогольном опьянении. На него составили несколько протоколов, которые будут переданы мировому судье, — рассказали КП-Челябинск в отделе пропаганды ГИБДД города.
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ИСТОЧНИК KP.RU