Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 1 мая: за сутки умерли два пациента

1 Май 2020 2020-05-01T09:11:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Минздрав Челябинской области озвучил свежую статистику по коронавирусу на утро пятницы, 1 мая. В общей сложности в регионе подтверждены 578 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки прирост составил 31 случай.

Под наблюдением медиков — в больницах и дома — остаются 500 человек.

Выписаны из больниц 66 южноуральцев, еще шестеро переведены на лечение в другие регионы России — по месту своей прописки.

За прошедшие сутки умерли два человека: один из них от онкологии (COVID-19 был сопутствующим заболеванием) второй пациент — от ковидной пневмонии. Из каких они городов и какого возраста, в минздраве не уточняют. Всего с начала эпидемии в Челябинской области умерли шесть человек: почти все они страдали онкологией.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU