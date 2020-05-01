Майора полиции, которая ввела по план по штрафам за нарушение самоизоляции, уволили в Новосибирске

1 Май 2020 2020-05-01T10:42:15+03:00

Масла в огонь подлили фото Устиновой в социальных сетях. Их тоже многие осудили.

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В Новосибирске после скандала уволена начальник службы участковых майор полиции Елена Устинова. Общественность и начальство не оценили ее рвения на работе, сообщает КП-Новосибирск.

После введения режима массовой самоизоляции граждан Устинова дала задание подчиненным выписывать протоколы на улицах всем поголовно, за исключением женщин с колясками, стариков и детей. За смену в каждом районе участковых обязали составлять не менее десяти протоколов.

Кто-то из подчиненных слил приказ в интернет. Это вызвало возмущение у местных жителей. В итоге после служебной проверки Устинову решили уволить из органов. Но пока одни торжествуют, другие заступаются за майора.

— Ее позиция — абсолютно верная! Приказывая штрафовать, она ведет речь о тех людях, которые идут не в аптеку, не в больницу, а просто гуляют. Они могут быть потенциальными носителями инфекции, — считает юрист Михаил Жуков.

Теперь свободолюбивые новосибирцы могут торжествовать — штрафов будет меньше. Вот только количество коронавирусом в Новосибирске с момента увольнения Устиновой выросло втрое. И главный санитарный врач России Анна Попова даже пожаловалась на это президенту.

ИСТОЧНИК KP.RU