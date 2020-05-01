Челябинская область побила рекорд по семейному обучению школьников

1 Май 2020 2020-05-01T11:24:48+03:00

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Более 1,5 тысячи южноуральских семей вообще не заметили перехода на дистанционку. Они давно отказались от традиционного образования и выбрали семейное обучение, сообщает «Южноуральская панорама».

— Нынешняя школа меня пугает. Сейчас много внимания уделяют развитию IQ , но не воспитывают благородного человека, — объясняет свой выбор мама троих детей из Магнитогорска Екатерина Бессмертных. Кстати, по образованию она учитель начальных классов.

По словам женщины, без школы остается больше времени на то, что нравится, на кружки. Дети Екатерины ходят в музыкальную школу, в спортивную секцию и на занятия по судомоделированию.

Раз в год дети проходят аттестацию в школ, там их знания оценивают учителя. Сыновья проходят ее успешно.

— Такая форма обучения все популярнее с каждым годом. В этом году на семейном обучении находятся 1670 семей, это почти на 500 семей больше, чем в прошлом, — говорит пресс-секретарь областного минобра Светлана Платонова.

Правда, психологи предупреждают: именно разделение школьной жизни и семьи, своей роли ребенка и роли ученика формируют самостоятельность младших школьников. А у подростков авторитет взрослых, в том числе и родителей, снижет. Поэтому при переходе на домашнее обучение нужно подумать.

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ИСТОЧНИК KP.RU