2020-05-01T11:24:24+03:00
Общество

«Стырил чье-то музло?»: блогер из Челябинска Наталья Краснова обвинила Диму Билана в плагиате

Девушка узнала в композиции поп-певца хит «Ace of Base»
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: Наталья Краснова / Instagram.Фото: Наталья Краснова / Instagram.
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Наталья Краснова обвинила певца Диму Билана в плагиате. В своем Instagram она отметила схожесть его трека с чужой песней, сообщает сайт «Челябинск Сегодня».

Речь идет о композиции «Полуночное такси», которую Билан презентовал публике в 2019 году. Наталье она напомнила песню песню «Beautiful life» 1995 года, которую исполнял коллектив «Ace of Base». На видеоряд наложена надпись «Своровал или вдохновился?».

— Стырил чье-то музло? Бывают совпадения, но когда полностью припев или куплет совпадают, начинают терзать сомнения, — прокомментировала свой ролик Наталья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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