Попурри из кинофильма «Ла-Ла Ленд» записали сидящие на самоизоляции музыканты Оперного театра

1 Май 2020 2020-05-01T12:02:54+03:00

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Профессиональные музыканты не могут без репетиций. Даже во время самоизоляции они играют и радуют своих зрителей красивой музыкой.

— Например, артисты оркестра Челябинского театра оперы и балета снимают ролики и выкладывают их в сеть. На днях они исполнили музыкальное попурри из фильма «Ла-Ла Ленд», — говорит пресс-секретарь театра Анастасия Черкас.

Фильм «Ла-Ла Ленд» рассказывает историю любви джазового пианиста и начинающей актрисы, которые живут в Лос-Анджелесе. Фильм полон музыки. Артисты Оперного театра составили из нее попурри.

Попурри из кинофильма "Ла-Ла Ленд" исполняют из дома артисты Оперного театра в Челябинске.Видео: пресс-служба театра.

Идея и аранжировка принадлежат скрипачке Марии Александрович. Вместе с ней в записи ролика принимали участие флейтистка Анна Егорова, скрипачка Вероника Ковалева, виолончелистка Лилия Воронцова, контрабасист Сергей Протасов и Маргарита Синявская, которая сыграла на фортепиано.

Что получилось — смотрите сами. А другие ролики можно увидеть по этой ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU