2020-05-01T13:05:09+03:00
Общество

Впервые за много лет садовые маршруты в Челябинске вышли на линию полупустыми

Обычно дачники берут автобусы штурмом
Лидия ПЕСКОВА
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У садоводов двойной праздник: чиновники, наконец, разрешили поехать на дачу, а в автобусах были сидячие места.У садоводов двойной праздник: чиновники, наконец, разрешили поехать на дачу, а в автобусах были сидячие места.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Несмотря на режим всеобщей самоизоляции власти области разрешили выпустить на дороги садовые маршруты. Автобусы начали курсировать рано утром в пятницу, 1 мая.

Чиновники сразу предупредили: толчея неприемлема. Садоводы должны носить защитные маски и держаться на расстоянии друг от друга.

Что такое возможно, не верилось. Ведь в обычные годы автотранспортные предприятия экономят свои расходы: автобусы ходят редко и набитые под завязку. Однако сегодня все было не так. Первые автобусы рано утром ушли на маршруты полупустыми.

Реальная наполняемость салонов, по оценкам министерства дорожного строительства и транспорта региона, составила около 20%. Если поток пассажиров будет расти, на линию выйдут резервные машины — это необходимо, чтобы обеспечить социальную дистанцию между людьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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