«Трактор» не намерен продлевать контракты с 16 игроками

1 Май 2020 2020-05-01T16:09:36+03:00

Сегодня, 1 мая, в КХЛ стартовала заявочная компания на новый сезон

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Дирекция ХК «Трактор» официально подтвердила, что не будет заключать контракты с 11 игроками.

Это Александр Авцин, Артем Бородкин, Станислав Галимов, Антон Глинкин, Дмитрий Калинин, Эндрю Кейлоф, Никита Комаров, Сергей Коньков, Виталий Меньшиков, Андрей Попов, Сергей Терещенко.

Кроме того, Центральное информационное бюро Континентальной хоккейной лиги опубликовало список еще пяти игроков, с которыми «Трактор» не намерен продлевать контракты: Илья Зиновьев Илья, Максим Кориневский, Дмитрий Мякишев, Аркадий Шафигулин и Александр Яковлев.

Также «Трактор» не продлил соглашение с главным тренером Владимиром Юрзиновым. Его место может занять нынешний тренер питерского СКА, экс-наставник челябинского клуба Анвар Гатиятулин.

Вместе с тем, новые контракты заключены с форвардами Вячеславом Основиным, Ярославом Косовым, Артемом Михеевым и Русланом Карлиным.

Рассматриваются варианты новых контрактов с Ессе Виртаненом, Валентином Пьяновым, Якобом Берглундом, а также с чешским голкипером Романом Виллем.

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ИСТОЧНИК KP.RU