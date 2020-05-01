2020-05-01T17:45:29+03:00
Общество

95-летний ветеран из Челябинской области выполнил нормативы ГТО на золотой значок

Секрет в зарядке, которую Сунагат Якупов делает каждое утро
Алексей МИКУШИН
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Каждое утро Сунагат Якупов начинает с зарядки.Каждое утро Сунагат Якупов начинает с зарядки.
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Сунагат Кунакельдинович Якупов родился в 1924 году в Аргаяшском районе, в 1943 году был призван на фронт. Был командиром расчета противотанкового орудия, награжден орденом Красной Звезды, орденами Славы III степени и Боевого Красного Знамени. Дошел до Берлина, оставив надпись на Рейхстаге «Здесь был Якуп Челябинский».

В начале этого года 95-летний Сунагат Кунакельдинович решил сдать нормативы ГТО.

— Я живу и умирать не собираюсь пока, не хочу отставать от людей. Да, я плохо вижу, память иногда подводит, но я хожу и физически был готов к тому, чтобы сдать нормы ГТО, — рассказал Якупов.

В молодости ветеран занимался борьбой. Говорит, что сейчас каждое утро старается делать зарядку.

Сунагат Якупов сдал нормативы 11 ступени ГТО на золотой значок: за 19 минут прошел два километра, сделал восемь отжиманий от стула и наклон до носков (-6 см от гимнастической скамьи).

В торжественной обстановке ему, а также другим ветеранам Кунашакского района были вручены удостоверения и знаки отличия ГТО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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