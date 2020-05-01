2020-05-01T18:04:26+03:00
Общество

В Челябинской области решили не завершать учебный год раньше срока

Занятия в школах продляться до конца мая
Лидия ПЕСКОВА
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Учиться дистанционно придеться до конца мая.Учиться дистанционно придеться до конца мая.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Школьники Челябинской области будут учиться до конца мая, как это было предусмотрено графиком учебных занятий до объявления пандемии, сообщает пресс-служба министерства образования Челябинской области.

— Младшие классы уйдут на каникулы 22-25 мая, так как учебный год у них традиционно заканчивается раньше остальных. А среднее звено и десятые классы — 25-30 мая.

В 9 и 11 классах в это время начнется аттестация и подготовка к экзаменам в формате очных консультаций. Сами экзамены, о чем уже предупреждали, начнутся после 8 июня. Впрочем, сроки возможно и двинуться в лето, если в области и в стране осложнится ситуация с коронавирусом.

Кстати, 6,7 и 8 мая в школах область также учебные. Дети продолжат учиться дистанционно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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