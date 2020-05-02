2020-05-02T07:36:48+03:00
Общество

Подрядчика для строительства челябинского олимпийского центра будут искать во время майских праздников

Новый комплекс на 6 гектаров появится к концу 2021 года
Андрей МОСКВИЧЕВ
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За основу проекта взяли екатеринбургскую ледовую арену «Авто». Фото: СтройтэкпроектЗа основу проекта взяли екатеринбургскую ледовую арену «Авто». Фото: Стройтэкпроект
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Майские праздники не повод отдыхать: в Челябинске объявили начало торгов на строительство регионального олимпийского центра по хоккею. На новый комплекс площадью 6 гектаров выделят 737 миллионов рублей.

Подрядчику до конца 2021 года предстоит построить настоящий комплекс: ледовая арена с двумя полноразмерными площадками, тренажерные и игровые залы, бросковый зал с синтетических льдом, а также столовая и общежитие для юных спортсменов. Спортцентр появится в районе Тополиной аллеи.

Заявки от подрядчиков на аукцион будут в течении всех майских праздников. Окончательные итоги торгов будут известны 8 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Подрядчика для строительства челябинского олимпийского центра будут искать во время майских праздников
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