Подрядчика для строительства челябинского олимпийского центра будут искать во время майских праздников
Майские праздники не повод отдыхать: в Челябинске объявили начало торгов на строительство регионального олимпийского центра по хоккею. На новый комплекс площадью 6 гектаров выделят 737 миллионов рублей.
Подрядчику до конца 2021 года предстоит построить настоящий комплекс: ледовая арена с двумя полноразмерными площадками, тренажерные и игровые залы, бросковый зал с синтетических льдом, а также столовая и общежитие для юных спортсменов. Спортцентр появится в районе Тополиной аллеи.
Заявки от подрядчиков на аукцион будут в течении всех майских праздников. Окончательные итоги торгов будут известны 8 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU