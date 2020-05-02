2020-05-02T08:28:39+03:00
Общество

Никакого импортозамещения: челябинскому минздраву передали китайские компьютеры вместо российских

В отношении подрядчика возбуждено уголовное дело
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Общая сумма ущерба составила 30 миллионов рублейОбщая сумма ущерба составила 30 миллионов рублейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Импортозамещения не получилось: минздрав Челябинской области получил китайские компьютеры вместо российских. Факт подмены заметили в ведомстве во время служебной проверки.

Как сообщили в региональной прокуратуре, еще в 2019 году компания-подрядчик по двум госконтрактам должна была закупить для министерства оборудование российского производства на общую сумму 30 миллионов рублей. Однако вместо отечественного продукта минздрав получил китайскую технику, не соответствующую условиям контракта.

Теперь подрядчику придется ответить за свое преступление. В отношении компании возбуждено уголовное дело по факту покушения на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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